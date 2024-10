Sport.quotidiano.net - E-Work a ranghi completi: "Ma serve più aggressività"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Finalmente l’E-può sorridere. Da ieri, la squadra si sta allenando al completo e domenica in casa con Battipaglia, coach Seletti potrebbe avere tutto il roster al completo, situazione mai accaduta da inizio stagione. Fantini ha avuto il via libera dallo staff medico lunedì dopo l’ecografia di controllo e Fondren non avverte più dolore alla coscia. Entrambe hanno iniziato a lavorare a ritmi ridotti per poi aumentarli in vista di domenica. Salvo sorprese saranno del match. Pure Cappellotto è ritornata abile e arruolata. Ieri c’è stato anche il primo allenamento della polacca Parzenska, arrivata nello scorso fine settimana per sostituire Jackson, che sarà una importante pedina tattica per dare alla squadra un gioco dinamico come vuole l’allenatore. I problemi potrebbe esserci a rimbalzo, perché l’unica giocatrice di impatto fisico del roster resta Jakpa.