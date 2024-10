Cop29, re Carlo non ci sarà: deve continuare cure contro il cancro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Re Carlo non andrà in Azerbaijan a novembre per partecipare al vertice sul clima Cop29 perché deve proseguire la terapia contro il cancro. Il monarca, da sempre impegnato sulle questioni ambientali, sarà assente dall'incontro delle Nazioni Unite che si terrà dall'11 al 22 novembre. Al vertice del 2023 dichiarò che il mondo è L'articolo Cop29, re Carlo non ci sarà: deve continuare cure contro il cancro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Renon andrà in Azerbaijan a novembre per partecipare al vertice sul climaperchéproseguire la terapiail. Il monarca, da sempre impegnato sulle questioni ambientali,assente dall'indelle Nazioni Unite che si terrà dall'11 al 22 novembre. Al vertice del 2023 dichiarò che il mondo è L'articolo, renon ciilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

