Chiara Ferragni e Fedez: tutti i dettagli sulla separazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ormai si è chiuso ufficialmente da quasi un anno. La coppia ha sempre tentato di mantenere un basso profilo sulla questione, ma non sono mancate nel frattempo frecciatine social. Ecco come si risolverà adesso la separazione tre i due volti noti. Sembrerebbe che Chiara Ferragni e Fedez siano più vicini di quanto si potesse pensare a un accordo per la loro separazione, che sarà consensuale. La coppia, dopo diverse divergenze, sarebbe giunta a una decisione equa che possa giovare ad entrambi senza inutili battaglie legali. Il divorzio tra Ferragni e Fedez, foto Ansa – VelvetGossipL’ultima volta che abbiamo visto Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano è stato lo scorso San Valentino. È trascorso quasi un anno e ne sono successe di tutti i colori. Velvetgossip.it - Chiara Ferragni e Fedez: tutti i dettagli sulla separazione Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il matrimonio traormai si è chiuso ufficialmente da quasi un anno. La coppia ha sempre tentato di mantenere un basso profiloquestione, ma non sono mancate nel frattempo frecciatine social. Ecco come si risolverà adesso latre i due volti noti. Sembrerebbe chesiano più vicini di quanto si potesse pensare a un accordo per la loro, che sarà consensuale. La coppia, dopo diverse divergenze, sarebbe giunta a una decisione equa che possa giovare ad entrambi senza inutili battaglie legali. Il divorzio tra, foto Ansa – VelvetGossipL’ultima volta che abbiamo vistomano nella mano è stato lo scorso San Valentino. È trascorso quasi un anno e ne sono successe dii colori.

