Chi sono Baker, Hassanis e Jumper: ‘architetti’ delle proteine vincitori del Nobel Chimica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) sono David Baker e la coppia di scienziati formata da Demis Hassabis e John Jumper i vincitori del premio Nobel 2024 per la Chimica. Il riconoscimento è stato reso noto oggi dall’Accademia reale svedese delle scienze. L’argomento è quello delle proteine. Il 62enne Baker, dell’Università di Washington a Seattle, è riuscito nell’impresa di costruire tipi di proteine completamente nuovi. Demis Hassabis e John Jumper, 48 e 39 anni, lavorano per l’azienda Google DeepMind a Londra e hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle proteine. Scoperte che – si legge nelle motivazioni – “hanno un enorme potenziale”. Gli studi di Baker sulle proteine Le proteine – viene spiegato – sono generalmente composte da 20 diversi aminoacidi, che possono essere descritti come i mattoni della vita. Lapresse.it - Chi sono Baker, Hassanis e Jumper: ‘architetti’ delle proteine vincitori del Nobel Chimica Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Davide la coppia di scienziati formata da Demis Hassabis e Johndel premio2024 per la. Il riconoscimento è stato reso noto oggi dall’Accademia reale svedesescienze. L’argomento è quello. Il 62enne, dell’Università di Washington a Seattle, è riuscito nell’impresa di costruire tipi dicompletamente nuovi. Demis Hassabis e John, 48 e 39 anni, lavorano per l’azienda Google DeepMind a Londra e hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse. Scoperte che – si legge nelle motivazioni – “hanno un enorme potenziale”. Gli studi disulleLe– viene spiegato –generalmente composte da 20 diversi aminoacidi, che posessere descritti come i mattoni della vita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il premio Nobel per la Chimica a David Baker - D’emissione Hassabis e John Jumper - gli architetti delle proteine - I nomi dei candidati sono suggeriti da esperti internazionali e vincitori delle edizioni precedenti, mantenuti anonimi per garantire la massima trasparenza. Durante questo periodo, Baker e il suo team hanno progettato una proteina in grado di difendere le cellule umane dall’infezione del coronavirus. (Thesocialpost.it)

Nobel per la chimica a David Baker - Demis Hassabis e John Jumper - L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. (Lapresse.it)

Il Nobel per la Chimica va a David Baker - Demis Hassabis e John M. Jumper per le scoperte sulle proteine - Jumper, ricercatore senior della stessa azienda, "per la previsione della struttura proteica". Le proteine ??sono generalmente costituite da 20 diversi aminoacidi, che possono essere descritti come gli elementi costitutivi della vita. L'americano David Baker è riuscito nell'impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine ??completamente nuovi. (Ilfoglio.it)