Camper in fiamme a Civitavecchia: Vigili del Fuoco evitano il disastro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Civitavecchia, 9 ottobre 2024 – Nella serata di ieri, 8 ottobre 2024, alle ore 21:10, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Toscana per domare un incendio che aveva completamente avvolto un Camper. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La dinamica dell’incendio All’arrivo sul luogo, la situazione era già critica: il Camper era stato completamente avvolto dalle fiamme. Dopo una rapida analisi, i Vigili del Fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Il Fuoco era così intenso che è stato necessario un intervento deciso per domarlo. Durante le operazioni, sono state rimosse due bombole di GPL dal veicolo, che costituivano un pericolo imminente per l’area circostante. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Nella serata di ieri, 8 ottobre 2024, alle ore 21:10, ideldisono intervenuti in via Toscana per domare un incendio che aveva completamente avvolto un. L’intervento rapido e coordinato ha permesso di evitare che lesi propagassero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La dinamica dell’incendio All’arrivo sul luogo, la situazione era già critica: ilera stato completamente avvolto dalle. Dopo una rapida analisi, idelhanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Ilera così intenso che è stato necessario un intervento deciso per domarlo. Durante le operazioni, sono state rimosse due bombole di GPL dal veicolo, che costituivano un pericolo imminente per l’area circostante.

