Beautiful streaming, replica puntata 9 ottobre 2024 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 ottobre 2024 – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Bill, nonostante la relazione della sua ex-moglie con Carter, continua a sperare in un ritorno con Katie. Brooke interroga Hope sui suoi veri sentimenti per Thomas. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.

