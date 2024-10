Antonio Albanese compie 60 anni, da Cetto La Qualunque a Frengo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 10 ottobre faremo gli auguri di buon compleanno a Cetto La Qualunque a Epifanio Gilardi, a Pacifico, ad Alex Drastico, a Ivo Perego, a Pier Piero e a Frengo. E naturalmente al loro “papà” Antonio Albanese che quel giorno spegnerà sessanta candeline (è nato a Olginate, in provincia di Lecco, nel 1964). Sessant’anni di cui più della metà passati sul palcoscenico e dietro o davanti alla macchina da presa fin da quando, dopo i primi passi mossi nella radio locali, comincia ad esibirsi allo Zelig di Milano. Unlimitednews.it - Antonio Albanese compie 60 anni, da Cetto La Qualunque a Frengo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 10 ottobre faremo gli auguri di buon compleanno aLaa Epifanio Gilardi, a Pacifico, ad Alex Drastico, a Ivo Perego, a Pier Piero e a. E naturalmente al loro “papà”che quel giorno spegnerà sessanta candeline (è nato a Olginate, in provincia di Lecco, nel 1964). Sessant’di cui più della metà passati sul palcoscenico e dietro o davanti alla macchina da presa fin da quando, dopo i primi passi mossi nella radio locali, comincia ad esibirsi allo Zelig di Milano.

