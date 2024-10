Isaechia.it - Amici 24, Rebecca indaga e scopre chi aveva scritto il bigliettino in cui dichiarava un interesse per lei (Video)

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche quest’anno,2024 il programma condotto da Maria De Filippi, non manca di sorprendere con nuove dinamiche amorose tra i concorrenti. Tra talenti e performance, le cosiddette “zie speciali” stanno iniziando a emergere, e al centro dell’attenzione in questo momento c’èFerreri, una bellissima ballerina dal talento straordinario e dal carattere deciso. Nelle ultime ore,ha ricevuto unsegreto che ha scatenato il gossip tra i fan del programma: chi sarà il misterioso ammiratore? Durante un gioco dei palloncini tra i concorrenti,ha trovato una dedica anonima che ha fatto esplodere la curiosità di tutti. Il biglietto non era firmato, e subito è iniziata la caccia all’autore del gesto romantico. Tra i sospettati principali ci sono Ilan Muccino, figlio del famoso regista Gabriele Muccino, e Vybes, entrambi concorrenti del talent show.