Allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico, vento e mareggiate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova Allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore, vento forte e mareggiate è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed avrà valore per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Interessate soprattutto le Arezzonotizie.it - Allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico, vento e mareggiate Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovameteo di codice giallo pereddel reticolo minore,forte eè stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed avrà valore per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Interessate soprattutto le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piove ancora sulle Marche : allerta meteo lampo (gialla) per il rischio di frane e piene - ANCONA - Allerta meteo "lampo" emmesso dalla Protezione civile delle Marche, valido per oggi, martedì 8 ottobre dalle 14 a mezzanotte. L'allerta, sulla scorta delle... (Corriereadriatico.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre : le regioni a rischio - Sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni. Rischio forti precipitazioni, venti forti e temporali diffusi con rischio esondazioni anche per domani, mercoledì 9 ottobre: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando un'allerta meteo rossa su Veneto. (Fanpage.it)

Allerta meteo : codice rosso per il rischio idrogeologico su tutta la Bergamasca - Le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane). • scenari di rischio vento forte, caratterizzati da venti con intensità media fino a 50 km/h, persistenti per almeno 3 ore consecutive nell’arco della ... (Bergamonews.it)