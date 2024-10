Wiki-war. Quando il confronto tra Russia e Occidente passa dall’enciclopedia online (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel contesto dell’hybrid warfare che si è imposto come uno dei caratteri tipici del confronto tra potenze nel ventunesimo secolo, può la più grande enciclopedia esistente su internet non essere considerata come un campo di battaglia? La risposta è semplice: assolutamente no. Tra le peculiarità di Wikipedia vi è quella di avere differenti versioni in molteplici lingue, dalle lingue nazionali a quelle dialettali, fino a quelle “morte” come il latino. E tra tutte le versioni, quella russa è una delle più grandi, rientrando tra le maggiori sei. Quest’importante fonte di informazione è stata però oggetto di azioni manipolatorie volte a costruire una narrativa dei fatti e degli eventi molto più affine alla retorica del Cremlino, eliminando fatti o dati rilevanti e fornendo un’immagine “migliore” della Federazione Russa sotto la guida di Vladimir Putin. Formiche.net - Wiki-war. Quando il confronto tra Russia e Occidente passa dall’enciclopedia online Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel contesto dell’hybrid warfare che si è imposto come uno dei caratteri tipici deltra potenze nel ventunesimo secolo, può la più grande enciclopedia esistente su internet non essere considerata come un campo di battaglia? La risposta è semplice: assolutamente no. Tra le peculiarità dipedia vi è quella di avere differenti versioni in molteplici lingue, dalle lingue nazionali a quelle dialettali, fino a quelle “morte” come il latino. E tra tutte le versioni, quella russa è una delle più grandi, rientrando tra le maggiori sei. Quest’importante fonte di informazione è stata però oggetto di azioni manipolatorie volte a costruire una narrativa dei fatti e degli eventi molto più affine alla retorica del Cremlino, eliminando fatti o dati rilevanti e fornendo un’immagine “migliore” della Federazione Russa sotto la guida di Vladimir Putin.

Six Kings Slam 2024 : come sono stati scelti i partecipanti. Due ere a confronto - In caso di vittoria, il n. TABELLONE 6 KING SLAMS QUARTI DI FINALE Mercoledì 16 ottobre Medvedev vs Sinner (Ita) Rune (Den) vs Alcaraz (Esp) SEMIFINALI Giovedì 17 ottobre Djokovic (Srb) vs Medvedev o Sinner Nadal (Esp) vs Rune (Den) o Alcaraz (Esp) FINALI Finale 3° e 4° posto (Perdente semifinale ... (Oasport.it)

Consulta : Bonelli - 'Meloni non la tratti come proprietà - apra confronto con opposizioni' - La Corte Costituzionale è un organo di garanzia che riguarda tutto il Paese, non solo una parte". Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "La premier Meloni non può trattare la Corte costituzionale come se si trattasse di sua ‘proprietà' e procedere con nomine di giudici in maniera unilaterale. Esiste un ... (Liberoquotidiano.it)

PCTO : come individuare un percorso di qualità? Cruciale il confronto con il docente-tutor - net su un campione di 2. A quasi dieci anni dall'introduzione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), gli studenti esprimono pareri differenti sull'efficacia di tali progetti. . Secondo un’indagine di Skuola. 500 studenti delle scuole superiori, il 43% valuta ... (Orizzontescuola.it)