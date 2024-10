Anteprima24.it - Uso del cellulare nonostante la detenzione: nei guai 21enne

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPe delega del Procuratore di Napoli, si comunica che nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha notificato ad un soggetto di 21 anni, già detenuto per altra causa, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di indebito utilizzo di un apparecchio telefonico durante lain carcere, aggravato dal metodo mafioso. Lo stesso era stato già tratto in arresto da personale della Squadra Mobile di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziato dei reati di violenza privata e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso, a seguito dell’aggressione posta in essere presso il ristorante “CALA LA PASTA” di Napoli il 16 maggio 2022.