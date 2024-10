Urban Value per un nuovo progetto di Rigenerazione Urbana Temporanea a Napoli (Di martedì 8 ottobre 2024) Urban Value al lavoro insieme ad Agenzia del Demanio e Comune di Napoli per un nuovo progetto di Rigenerazione Urbana Temporanea. Dopo il grande successo di Palazzo Fondi, Urban Value insieme ad Agenzia del Demanio e Comune di Napoli, sono ora impegnati in un nuovo progetto di Rigenerazione Urbana Temporanea. In corso i lavori nello 2anews.it - Urban Value per un nuovo progetto di Rigenerazione Urbana Temporanea a Napoli Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)al lavoro insieme ad Agenzia del Demanio e Comune diper undi. Dopo il grande successo di Palazzo Fondi,insieme ad Agenzia del Demanio e Comune di, sono ora impegnati in undi. In corso i lavori nello

