Ilgiorno.it - Una targa e una mostra. Omaggio ad Antonio Banfi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un pannello per ricordare il filosofo e unadegli studenti del liceo che porta il suo nome in biblioteca,di Vimercate ad. Laricorda la vita dell’intellettuale, la laurea in Filosofia teoretica, gli anni in Germania. L’esperienza in Parlamento come senatore del Partito comunista. Sul laall’imbocco di viaper chi proviene da via Rota è possibile anche inquadrare un Qr Code che rimanda ai contenuti di un libretto che i liceali, curatori dell’iniziativa, hanno realizzato insieme all’esposizione. Libretto che ogni anno viene donato ai nuovi iscritti dell’istituto. Ladedicata alle opere e al pensiero del filosofo si potrà visitare fino al 2 novembre in biblioteca durante gli orari di apertura.