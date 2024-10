Tuttosport – Juve Next Gen, operato Stivanello: il comunicato ufficiale (Di martedì 8 ottobre 2024) 2024-10-08 21:46:18 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Arrivano novità ufficiali sulle condizioni fisiche di Riccardo Stivanello. Il difensore classe 2004 aveva infatti subito la rottura del crociato durante i primi minuti di Juventus Next Gen-Picerno, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Oggi il calciatore ha iniziato ufficialmente il suo percorso di recupero, con l’annuncio dell’operazione da parte del club bianconero. Juve Next Gen, operato Stivanello Questo il comunicato con cui il club bianconero ha annunciato l’operazione eseguita sul classe 2004: “Riccardo Stivanello è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Prof. Justcalcio.com - Tuttosport – Juve Next Gen, operato Stivanello: il comunicato ufficiale Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 8 ottobre 2024) 2024-10-08 21:46:18 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Arrivano novità ufficiali sulle condizioni fisiche di Riccardo. Il difensore classe 2004 aveva infatti subito la rottura del crociato durante i primi minuti dintusGen-Picerno, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Oggi il calciatore ha iniziato ufficialmente il suo percorso di recupero, con l’annuncio dell’operazione da parte del club bianconero.Gen,Questo ilcon cui il club bianconero ha annunciato l’operazione eseguita sul classe 2004: “Riccardoè stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal Prof.

