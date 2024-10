The First Slam Dunk - Ultralimited Edition, come la sua uscita ci ispira un Top 5 di curiosità sul manga di culto (Di martedì 8 ottobre 2024) È uscita l'edizione home video in tiratura limitata del film animato che ha riportato in auge uno dei racconti sportivi più amati di sempre, il pretesto per svelare qualche aneddoto legato all'opera di Takehiko Inoue Wired.it - The First Slam Dunk - Ultralimited Edition, come la sua uscita ci ispira un Top 5 di curiosità sul manga di culto Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Èl'edizione home video in tiratura limitata del film animato che ha riportato in auge uno dei racconti sportivi più amati di sempre, il pretesto per svelare qualche aneddoto legato all'opera di Takehiko Inoue

Re Carlo, la confessione di Melania Trump: "Corrispondenza continua" - Una rivelazione inaspettata, un rapporto di confidenza e di amicizia. Melania Trump ha confessato di essere amica di penna di re Carlo, con ... (iltempo.it)

Melania Trump: «Mio figlio bullizzato per le voci sull'autismo. Conobbi Donald ad una festa. Con Re Carlo ci scambiamo lettere da anni» - Melania Trump a favore dell'aborto ma anche per una politica più umana ed empatica verso i migranti. Innamorata di suo marito con cui ebbe da subito una scintilla innegabile e ... (ilgazzettino.it)

Melania Trump e re Carlo, spunta l'inaspettata amicizia: il racconto della ex first lady - Melania Trump amica di re Carlo: l'inaspettato rapporto tra la moglie di Donald e il sovrano è stato rivelato dalla ex first lady nel suo libro di memorie "Melania: A Memoir ", recensito dal New York ... (today.it)