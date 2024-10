Sophie Codegoni a Verissimo: pace apparente con Basciano, ma i fan restano scettici (Di martedì 8 ottobre 2024) Sophie Codegoni è tornata ospite di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin dopo un anno turbolento nella sua vita personale. Lo scorso anno, lei e l’ex compagno Alessandro Basciano avevano parlato pubblicamente della loro separazione, con accuse reciproche che avevano alimentato il gossip. Dopo un tentativo di riconciliazione, la coppia ha però deciso di separarsi definitivamente L'articolo Sophie Codegoni a Verissimo: pace apparente con Basciano, ma i fan restano scettici Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è tornata ospite di, intervistata da Silvia Toffanin dopo un anno turbolento nella sua vita personale. Lo scorso anno, lei e l’ex compagno Alessandroavevano parlato pubblicamente della loro separazione, con accuse reciproche che avevano alimentato il gossip. Dopo un tentativo di riconciliazione, la coppia ha però deciso di separarsi definitivamente L'articolocon, ma i fan

