Lapresse.it - Psb, Giorgetti: “Per revisione Istat più difficile Pil 1% in 2024”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarloè intervenuto in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio di medio termine. “Le recenti revisioni delle stime dell’comportano una correzione meccanica al ribasso sulla crescita acquisita, che rende piùil conseguimento di una variazione reale annuale del Pil dell’1% per l’anno in corso”, ha dichiarato: “Dati trimestrali non suscitano preoccupazioni”ha poi precisato che “i nuovi dati trimestrali, pur avendo un probabile impatto sulla lettura finale del, non suscitano preoccupazioni per gli anni seguenti. Ricordo infatti, che sono stati oggetto digli ultimi due trimestri dello scorso anno e tale variazione ha ridotto l’effetto di trascinamento statistico, in precedenza più favorevole, del 2023 sul