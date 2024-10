Nell Smith, la cantante è morta a 17 anni: era fan di Nick Cave (Di martedì 8 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è morta a soli 17 anni Nell Smith, cantante canadese di origini britanniche, giovane promessa della musica mondiale. Ad annunciare la sua scomparsa lo scorso 6 ottobre è stato il frontman dei Flaming Lips, Wayne Coyne, dal palco di un concerto tenuto a Portland, in Oregon. La band aveva di recente collaborato con la Smith. Anche se non ha chiarito le cause della morte dell’amica e collega, Coyne avrebbe spiegato al pubblico che la 17enne sarebbe scomparsa in un incidente d’auto. Thesocialpost.it - Nell Smith, la cantante è morta a 17 anni: era fan di Nick Cave Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nei giorni scorsi èa soli 17canadese di origini britche, giovane promessa della musica mondiale. Ad annunciare la sua scomparsa lo scorso 6 ottobre è stato il frontman dei Flaming Lips, Wayne Coyne, dal palco di un concerto tenuto a Portland, in Oregon. La band aveva di recente collaborato con la. Anche se non ha chiarito le cause della morte dell’amica e collega, Coyne avrebbe spiegato al pubblico che la 17enne sarebbe scomparsa in un incidente d’auto.

