NBA | i Miami Heat intitolano il campo all’ ex allenatore e ora presidente Pat Riley

"Da ora in avanti giocheremo sul campo di Pat Riley". Con questa nota i Miami Heat annunciano di aver intitolato il loro campo di casa all'attuale presidente Pat Riley, in passato allenatore. La cerimonia ufficiale si svolgerà il prossimo 23 ottobre in occasione dell'esordio stagionale della squadra, che sfiderà gli Orlando Magic. Prima di Riley, nella storia dell'NBA, solo Red Auerbach aveva potuto godere di un simile gesto a parte del proprio club, nelle vesti prima di allenatore e poi di dirigente dei Bolton Celtics.

