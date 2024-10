Motocross, emozioni e colpi di scena a Ponte a Egola: nuovi leader e talenti in crescita (Di martedì 8 ottobre 2024) Il circuito internazionale Santa Barbara di Ponte a Egola, frazione di San Miniato, ha ospitato con successo la seconda finale dell'Italiano Junior by Racestore 2024 (la terza tappa per la classe Senior). Il terreno di gara si presentava in perfette condizioni, grazie a un clima mite e l’assenza Pisatoday.it - Motocross, emozioni e colpi di scena a Ponte a Egola: nuovi leader e talenti in crescita Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il circuito internazionale Santa Barbara di, frazione di San Miniato, ha ospitato con successo la seconda finale dell'Italiano Junior by Racestore 2024 (la terza tappa per la classe Senior). Il terreno di gara si presentava in perfette condizioni, grazie a un clima mite e l’assenza

