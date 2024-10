Milan Futuro, pochi punti e gol: serve una svolta ma Bonera non è in bilico (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Milan Futuro di Daniele Bonera è penultimo e segna pochi gol. Il tecnico non è in discussione ma serve un cambio di marcia al più presto Pianetamilan.it - Milan Futuro, pochi punti e gol: serve una svolta ma Bonera non è in bilico Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildi Danieleè penultimo e segnagol. Il tecnico non è in discussione maun cambio di marcia al più presto

