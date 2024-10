Milan, Brambati: “Fonseca non era da prendere. C’era Conte libero” (Di martedì 8 ottobre 2024) Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è stato ospite di Maracanà su TMW Radio e ha parlato del Milan di Paulo Fonseca Pianetamilan.it - Milan, Brambati: “Fonseca non era da prendere. C’era Conte libero” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Massimo, ex calciatore e procuratore, è stato ospite di Maracanà su TMW Radio e ha parlato deldi Paulo

