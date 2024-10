Libano: troupe del Tg3 aggredita in Libano. Autista muore di infarto (Di martedì 8 ottobre 2024) Libano. La troupe aggredita verbalmente e a spintoni. Erano li per documentare l’avanzata israeliana Tutto è iniziato questa mattina nella città di Jiyeh, un centro a metà strada tra Beirut e Sifone. Della troupe della Rai facevano parte Lucia Goracci, l’ operatore Marco Nicois, la fixer Kinda Mahaluf, rimasti illesi e l’Autista Ahmad Akil Hamzeh, che si è accasciato a causa di un infarto, dovuto in parte ad una cardiopatia e in parte alla paura vissuta durante i momenti concitati. Tutto è iniziato alle ore 9 circa, la troupe e per strada in condizioni di sicurezza per documentare l’avanzata israeliana, in una zona colpita pesantemente dai bombardamenti. Secondo il racconto di Lucia Goracci, i cittadini erano impegnati a risistemare quanto distrutto dai jet. Puntomagazine.it - Libano: troupe del Tg3 aggredita in Libano. Autista muore di infarto Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024). Laverbalmente e a spintoni. Erano li per documentare l’avanzata israeliana Tutto è iniziato questa mattina nella città di Jiyeh, un centro a metà strada tra Beirut e Sifone. Delladella Rai facevano parte Lucia Goracci, l’ operatore Marco Nicois, la fixer Kinda Mahaluf, rimasti illesi e l’Ahmad Akil Hamzeh, che si è accasciato a causa di un, dovuto in parte ad una cardiopatia e in parte alla paura vissuta durante i momenti concitati. Tutto è iniziato alle ore 9 circa, lae per strada in condizioni di sicurezza per documentare l’avanzata israeliana, in una zona colpita pesantemente dai bombardamenti. Secondo il racconto di Lucia Goracci, i cittadini erano impegnati a risistemare quanto distrutto dai jet.

Chi è Lucia Goracci - la giornalista aggredita in Libano con la troupe del Tg3 - Lucia Goracci è la giornalista che è stata aggredita, insieme ad una troupe del Tg3, in Libano nella giornata di martedì 8 ottobre. Da anni inviata per la Rai, tra Stati Uniti e Medio Oriente, la sua carriera è stata particolarmente intensa e ricca di riconoscimenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Troupe Tg3 aggredita in Libano : autista muore d’infarto. L’inviata Goracci : “Nessuno ci aiutava” - . Una troupe del Tg3, composta dall'inviata Lucia Goracci e dal cameraman Marco Nicois, accompagnati dalla fixer Kinda Mahaluf e dall'autista Ahmad Akil Hamzeh, è stata aggredita stamattina, 8 ottobre 2024, in Libano L'articolo Troupe Tg3 aggredita in Libano: autista muore d’infarto. nviata ... (Firenzepost.it)

Aggredita troupe Tg3 in Libano - morto l’autista – Ascolta - Una troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano, vicino a Sidone. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso la totale solidarietà alla troupe del Tg3 aggredita questa mattina […]. L'autista locale Ahmad Akil Hamzeh, ha avuto un infarto ed è morto come denunciato dallo stesso telegiornale ... (Sbircialanotizia.it)