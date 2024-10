Ivan Fedele presenta "Pallina - La farfalla blu che non sorrideva" al Teatro dell'Istituto Sacro Cuore di Napoli (Di martedì 8 ottobre 2024) Nata in collaborazione con il team docente della Scuola dell’Infanzia dell’ I.C. Novaro Cavour di Napoli nell’ambito delle attività collegate alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, creata dalla penna di Ivan Fedele e arricchita dai disegni di Chiara Finizio, Pallina, LA Napolitoday.it - Ivan Fedele presenta "Pallina - La farfalla blu che non sorrideva" al Teatro dell'Istituto Sacro Cuore di Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nata in collaborazione con il team docentea Scuola’Infanzia’ I.C. Novaro Cavour dinell’ambitoe attività collegate alla Giornata mondialea consapevolezza sull’autismo, creata dalla penna die arricchita dai disegni di Chiara Finizio,, LA

Fedele : “Meret tornato decisivo. McTominay imballato - sembrava ingessato come Ivan Drago” - Enrico Fedele dirigente sportivo ha commentato in modo scherzoso la sfida Cagliari-Napoli L'articolo Fedele: “Meret tornato decisivo. McTominay imballato, sembrava ingessato come Ivan Drago” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Esordio McTominay - Fedele deluso : “Ingessato come Ivan Drago di Rocky. Era meglio Fabian Ruiz” - . com. L'articolo Esordio McTominay, Fedele deluso: “Ingessato come Ivan Drago di Rocky. Enrico Fedele, noto commentatore sportivo, ha espresso giudizi critici riguardo alla prima apparizione di McTominay in Serie A durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte. “Non ha brillato ... (Napolipiu.com)

Complicité Ivan Fedele - È un onore per il Festival URTIcanti, ospitare per la prima volta a Bari il prestigioso Ensemble parigino Accroche Note con Franc?oise Kubler, voce Armand Angster, clarinetto Christophe Beau, violoncello Emmanuel Se?journe?, percussioni A chiusura di un variegato e affascinante programma... (Baritoday.it)