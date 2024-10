Italia-Romania, Protocollo strategico per il settore farmaceutico (Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Fiera CPHI 2024 – grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, che copre l’intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, biotecnologia e packaging – nella sala del Palazzo delle Stelline di Milano, la Compagnia Nazionale romena Unifarm, Società Nazionale di Interesse strategico, rappresentata dal Direttore Generale, Adrian Marius Dobre, e Confindustria Romania, Patronato che rappresenta i maggiori investimenti Italiani nel Paese, rappresentato dal Presidente Giulio Bertola, hanno siglato un Protocollo di cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Romania nel settore farmaceutico, attraverso una serie di azioni congiunte. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Fiera CPHI 2024 – grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, che copre l’intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, biotecnologia e packaging – nella sala del Palazzo delle Stelline di Milano, la Compagnia Nazionale romena Unifarm, Società Nazionale di Interesse, rappresentata dal Direttore Generale, Adrian Marius Dobre, e Confindustria, Patronato che rappresenta i maggiori investimentini nel Paese, rappresentato dal Presidente Giulio Bertola, hanno siglato undi cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche tranel, attraverso una serie di azioni congiunte.

Italia-Romania - Protocollo strategico per il settore farmaceutico - – foto ufficio stampa Confindustria Romania –(ITALPRESS). Il partenariato firmato oggi rappresenta un’opportunità per discutere argomenti di interesse comune”. Oltre alla firma del Protocollo, in presenza dei Rappresentanti Ufficiali del Consolato Generale della Romania a Milano e di un’importante ... (Unlimitednews.it)

Italia-Romania - Protocollo strategico per il settore farmaceutico - MILANO - In occasione della Fiera CPHI 2024 - grande appuntamento mondiale dedicato all'industria farmaceutica, che copre l'intera filiera dagli ingredienti e dosaggi finiti ai macchinari, biotecnologia e packaging - nella sala del Palazzo delle Stelline di Milano, la Compagnia Nazionale romena ... (Ilgiornaleditalia.it)

145 anni relazioni diplomatiche Italia-Romania concerto al Pantheon - Roma, 3 ott. La ministra della Cultura romena Raluca Turcan ha ricordato che il concerto è stata “l’occasione in cui celebrare rapporti storici e valori che hanno unito e continuano a unire i nostri due popoli. it. (askanews) – “Oggi celebriamo la profonda amicizia e fiducia e i forti legami ... (Ildenaro.it)