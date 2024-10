Ilfattoquotidiano.it - In Europa la vita si allunga sempre di più, ma fino a che età si vive bene? Tutti i dati dell’Eurostat

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arrivano buone notizie sul latossere dall’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea. Secondo idel 2022, nell’Unione Europea l’aspettativa dialla nascita è alta: 83 anni e 3 mesi per le donne, 77 anni e 8 mesi per gli uomini. Tutto merito di una serie di fattori, fra cui i miglioramenti di igiene, stile die istruzione, come pure i progressi in campo medico e scientifico. E nonostante la botta della pandemia, le cose procedono. “Questievidenziano che, passato il Covid, l’aspettativa dimedia torna finalmente ad aumentare”, osserva il prof. Gianni Pes, docente all’università di Sassari, esperto di longevità umana e membro del team Blue Zones Project del National Geographic. Non solo: si assiste anche a un miglioramento nel divario di genere relativo alla longevità, che favorisce solitamente le donne rispetto agli uomini.