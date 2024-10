Formiche.net - I sei passi che deve fare l’Europa per tornare competitiva. Scrive Paganetto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il mondo è cambiato. Ed è dalla fine degli anni ’90, dopo quelli del successo del mercato unico, che i Paesi dell’euro hanno perduto posizioni in termini di reddito pro capite rispetto agli Usa in un contesto di forte crescita dei Paesi emergenti (a cominciare dal sud-est asiatico) e dell’aumento a due cifre del pil della Cina. Un quadro sintetico dell’economia mondiale che volesse distinguere tra un centro da una parte e una periferia dall’altra, vedrebbedi oggi collocata in maniera prevalente in quest’ultima parte. In questo quadro le imprese del centro godono crescenti vantaggi di agglomerazione in termini di scala di produzione e di tecnologia. Non solo. Ma le maggiori opportunità d’investimento offerte dal centro spingono capitali e risparmio europeo a collocarsi all’estero anziché essere impiegati all’interno.