I pararigori della domenica

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Sembrava una puntata di ’Mai dire Goal’, a un certo punto. Mancava solo il gollonzo, ma la colpa è dei tiratori: tra Serie A e Liga spagnola è stata unada incubo per i rigoristi. O da urlo per i portieri, perché ogni medaglia ha sempre due facce. Quello che è successo al Franchisera tra Fiorentina e Milan è notissimo: prima Maignan ha parato il rigore a Kean, poi De Gea ha ipnotizzato sia Theo Hernandez che Abraham. Tre rigori parati da due portieri in una sola gara sono quasi record, ma c’è chi ha fatto meglio proprio: Paulo Gazzaniga, portiere argentino (ma con cognome che tradisce chiaramente avi presumibilmente lombardi), proprio come De Gea ha permesso al Girona di vincere 2-1 contro l’Athletic Bilbao.