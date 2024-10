Hezbollah aggredisce troupe Rai: infarto mortale per l’autista (Di martedì 8 ottobre 2024) Una troupe Rai è stata aggredita in Libano da miliziani Hezbollah. “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, racconta nel servizio del tg3 la giornalista inviata in Libano, Lucia Goracci, riferendo dell’aggressione subita dalla sua troupe, durante la quale è morto d’infarto l’autista. L’inviata sottolinea Hezbollah aggredisce troupe Rai: infarto mortale per l’autista L'Identità. Lidentita.it - Hezbollah aggredisce troupe Rai: infarto mortale per l’autista Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) UnaRai è stata aggredita in Libano da miliziani. “Eravamo in un villaggio a nord di Sidone, sul luogo di un bombardamento di due notti fa”, racconta nel servizio del tg3 la giornalista inviata in Libano, Lucia Goracci, riferendo dell’aggressione subita dalla sua, durante la quale è morto d’. L’inviata sottolineaRai:perL'Identità.

