Harry e Meghan Markle tutta la verità sul presunto divorzio che agita la Monarchia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Principepotrebbero divorziare? Pare che sia questa l’ultima indiscrezione che giunge oltreoceano, con i tabloid inglesi che tentano di “smorzare” la questione. Spinosa, a dire il vero. Perché, anche se è vero che fonti vicine ai Duchi del Sussex hanno smentito, di fatto da tempo si mostrano in pubblico “separati”. Una scelta strategica per coltivare il brand, oppure c’è qualcos’altro dietro? Procediamo per punti. “stanno divorziando” A trattare l’indiscrezione sultra il Principeè il Sun, che – naturalmente – ci va cauto. Molto cauto. Tanto che mette in dubbio le voci e le indiscrezioni che nelle ultime settimane vedono il Duca e la Duchessa del Sussex sempre più distanti. In America e persino in Spagna non si parla d’altro: addirittura si mette in mezzo il tribunale per il