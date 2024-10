Harry e Meghan divorziano? L’indiscrezione (Di martedì 8 ottobre 2024) A parlare del possibile divorzio tra Meghan e Harry è stato il Sun, il quale tuttavia ha sottolineato anche la dubbia veridicità di queste voci che vedrebbero i Duchi di Sussex sempre più distanti. Al momento si tratta infatti di rumors, assolutamente non confermati o verificati, nati dal fatto che, ormai da un po’ di tempo, Harry e Meghan tendono a mostrarsi in pubblico separati. Inoltre, gli stessi tabloid inglesi, assolutamente cauti nel dare informazioni se queste non sono certe, non hanno affrontato l’argomento, lasciando pensare ancora di più che possa trattarsi solamente di voci infondate. I rumors sono infatti nati nelle ultime settimane, ovvero da quando Meghan e Harry hanno iniziato a passare più tempo separati. Metropolitanmagazine.it - Harry e Meghan divorziano? L’indiscrezione Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A parlare del possibile divorzio traè stato il Sun, il quale tuttavia ha sottolineato anche la dubbia veridicità di queste voci che vedrebbero i Duchi di Sussex sempre più distanti. Al momento si tratta infatti di rumors, assolutamente non confermati o verificati, nati dal fatto che, ormai da un po’ di tempo,tendono a mostrarsi in pubblico separati. Inoltre, gli stessi tabloid inglesi, assolutamente cauti nel dare informazioni se queste non sono certe, non hanno affrontato l’argomento, lasciando pensare ancora di più che possa trattarsi solamente di voci infondate. I rumors sono infatti nati nelle ultime settimane, ovvero da quandohanno iniziato a passare più tempo separati.

Harry e Meghan in crisi? Lui viaggia in solitaria - lei sfodera il “revenge dress” sul red carpet : ecco cosa sta succedendo - Harry è stato impegnato in diversi appuntamenti importanti negli Stati Uniti, quelli che lo hanno rimesso in connessione con le attività che svolgeva da ragazzo per conto della famiglia reale. . Il tutto senza mai tenere per mano sua moglie, Meghan Markle. La domanda che circola negli ambienti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Aria di divorzio tra Harry e Meghan? Cosa sappiamo - Negli ultimi tempi si moltiplicano le voci su un possibile divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle. . I tabloid inglesi, come il Sun, pur trattando la questione con cautela, riportano indiscrezioni che parlano di una crescente distanza tra i due. Nonostante fonti vicine ai Duchi del Sussex ... (Lidentita.it)

Meghan Markle e Harry si sono lasciati? L’indizio che insinua la crisi (c’entra Lady Diana) - Negli ultimi tempi, le voci su una possibile crisi tra Meghan Markle e il principe Harry si sono intensificate. L’assenza di Harry, però, potrebbe essere spiegata da semplici ragioni professionali. Questa scelta stilistica ha immediatamente richiamato alla mente degli osservatori più attenti ... (Donnapop.it)