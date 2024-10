Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Candidati POTM Ligue 1 Di Settembre Vota Il Migliore

(Di martedì 8 ottobre 2024) Svelate le nomination deldidella1 per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25. Bradley Barcola, Jonathan David e Mason Greenwood sono stati inseriti nella lista deia ricevere il premio didel mese didella1 per UT 25. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain, l’attaccante canadese del Lille e l’attaccante inglese dell’Olympique Marsiglia hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della1 disputate nel mese di. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per la modalità Ultimate Team e potrà essere riscattata completando la Squad Building Challenge dedicata che probabilmente sarà resa disponibile nel mese di ottobre da Electronic Arts. Potrete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link a partire da oggi.