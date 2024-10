Design shooting Napoli: una mostra alla fondazione Made in Cloister (Di martedì 8 ottobre 2024) Design shooting, nato in concomitanza del Salone del Mobile di Milano e già protagonista di quattro edizioni di successo, prosegue il suo percorso attraverso le città italiane raccontando l’architettura da una prospettiva unica. Dopo Bari, la tappa autunnale di quest’anno avrà come protagonista Napoli, in parallelo alla manifestazione EDIT. Design shooting è un’iniziativa culturale ideata e promossa da Ideal Standard in collaborazione con TOWANT. Ogni edizione si concretizza in una mostra fotografica inedita, che esplora l’architettura contemporanea con uno sguardo originale e artistico, stimolando il rapporto e lo scambio creativo tra architettura e fotografia. Quest’anno, a Napoli, saranno 15 i fotografi chiamati a collaborare con altrettanti studi di progettazione locali, protagonisti della scena architettonica partenopea. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024), nato in concomitanza del Salone del Mobile di Milano e già protagonista di quattro edizioni di successo, prosegue il suo percorso attraverso le città italiane raccontando l’architettura da una prospettiva unica. Dopo Bari, la tappa autunnale di quest’anno avrà come protagonista, in parallelomanifestazione EDIT.è un’iniziativa culturale ideata e promossa da Ideal Standard in collaborazione con TOWANT. Ogni edizione si concretizza in unafotografica inedita, che esplora l’architettura contemporanea con uno sguardo originale e artistico, stimolando il rapporto e lo scambio creativo tra architettura e fotografia. Quest’anno, a, saranno 15 i fotografi chiamati a collaborare con altrettanti studi di progettazione locali, protagonisti della scena architettonica partenopea.

Design shooting Napoli: una mostra alla fondazione Made in Cloister

