Dallo scambio di prigionieri alle armi per gli Houthi: il ritorno del "mercante della morte di Putin" (Di martedì 8 ottobre 2024) Viktor Bout, il "mercante della morte di Putin" liberato due anni fa, sarebbe coinvolto nel commercio di armi con i ribelli Houthi dello Yemen: a rivelarlo, un'inchiesta del Wall Street Journal. Peskov, portavoce del Cremlino: "Fake news" Ilgiornale.it - Dallo scambio di prigionieri alle armi per gli Houthi: il ritorno del "mercante della morte di Putin" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Viktor Bout, il "di" liberato due anni fa, sarebbe coinvolto nel commercio dicon i ribellidello Yemen: a rivelarlo, un'inchiesta del Wall Street Journal. Peskov, portavoce del Cremlino: "Fake news"

Torna in attività Viktor Bout : il 'mercante della morte' russo venderà armi agli Houthi