Dall' Interpol l' appello ai cittadini per identificare 46 donne uccise in Europa

Si chiama «Identify Me» l'appello internazionale lanciato da sei Paesi europei e Dall'Interpol per risolvere 46 casi irrisolti che coinvolgono donne non identificate i cui resti sono stati trovati anni fa in tutta Europa. La maggior parte delle donne è stata uccisa o è morta in circostanze sospette o inspiegabili. Alcuni casi risalgono a decenni fa. L'iniziativa prende le mosse dal successo

