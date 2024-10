**Consulta: opposizioni stoppano Meloni, Conte 'nessuna trattativa'** (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Le opposizioni, stavolta unite, sono riuscite a fare muro e respingere "il blitz" della maggioranza. Un successo, senza dubbio. Ma ognuno lo 'festeggia' da solo. Le tensioni che attraversano il campo progressista hanno una rappresentazione plastica in Transatlantico: stamattina nessun capanello tra i leader, nessun ammiccamento per il risultato raggiunto, ognuno per sè. Comunque, al netto del momento complicato nei rapporti tra le opposizioni (sebbene si intraveda una schiarita sul capitolo Emilia Romagna), oggi la linea unitaria ha premiato. "La compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura della maggioranza", sottolinea Schlein. E poi Conte: "Stamattina è fallito il blitz organizzato da Meloni in persona per consentire alla sola maggioranza di eleggersi il giudice della Corte Costituzionale. Liberoquotidiano.it - **Consulta: opposizioni stoppano Meloni, Conte 'nessuna trattativa'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Le, stavolta unite, sono riuscite a fare muro e respingere "il blitz" della maggioranza. Un successo, senza dubbio. Ma ognuno lo 'festeggia' da solo. Le tensioni che attraversano il campo progressista hanno una rappresentazione plastica in Transatlantico: stamattina nessun capanello tra i leader, nessun ammiccamento per il risultato raggiunto, ognuno per sè. Comunque, al netto del momento complicato nei rapporti tra le(sebbene si intraveda una schiarita sul capitolo Emilia Romagna), oggi la linea unitaria ha premiato. "La compattezza delleha fermato la forzatura della maggioranza", sottolinea Schlein. E poi: "Stamattina è fallito il blitz organizzato dain persona per consentire alla sola maggioranza di eleggersi il giudice della Corte Costituzionale.

