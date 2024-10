Consulta, Lollobrigida: “Non capiamo scelta opposizioni di non partecipare al voto” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Se temiamo il fallimento del voto di oggi in Parlamento per il giudice della Corte Costituzionale? Noi non temiamo niente. Io raccolgo la sollecitazione del Presidente della Repubblica che sostiene la necessità che il parlamento si esprima e porti a compimento il compito che gli è attribuito. Quindi non capiamo bene perché le forze di minoranza non intendono partecipare al voto. È necessario per la costruzione di un sistema che la costituzione prevede”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell’evento “Orgoglio Coldiretti, i nostri primi 80 anni” al Teatro Eliseo di Roma. Lapresse.it - Consulta, Lollobrigida: “Non capiamo scelta opposizioni di non partecipare al voto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Se temiamo il fallimento deldi oggi in Parlamento per il giudice della Corte Costituzionale? Noi non temiamo niente. Io raccolgo la sollecitazione del Presidente della Repubblica che sostiene la necessità che il parlamento si esprima e porti a compimento il compito che gli è attribuito. Quindi nonbene perché le forze di minoranza non intendonoal. È necessario per la costruzione di un sistema che la costituzione prevede”. Così il ministro dell’Agricoltura Francescoa margine dell’evento “Orgoglio Coldiretti, i nostri primi 80 anni” al Teatro Eliseo di Roma.

Consulta, Lollobrigida: “Non capiamo scelta opposizioni di non partecipare al voto” - “Se temiamo il fallimento del voto di oggi in Parlamento per il giudice della Corte Costituzionale? Noi non temiamo niente. Io raccolgo la sollecitazione del ... (lapresse.it)

Regionali, a venti giorni dal voto sale la temperatura sul tema sanità - Botta e risposta fra la segretaria Pd Schlein e il coordinatore ligure Rosso sui tagli alla spesa, per Orlando e Bucci priorità le liste d'attesa ... (rainews.it)

Elezione giudice della Corte Costituzionale, il voto in Parlamento in seduta comune: la diretta - È previsto a partire dalle 12.30, alla Camera riunita in seduta comune, il voto del giudice della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento. La maggioranza vuole eleggere il consigliere di Meloni, ... (ilfattoquotidiano.it)