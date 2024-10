Ilnapolista.it - Castellacci: «I calciatori giocano 70 partite. A fine carriera andranno incontro a gravi problemi osteoarticolari»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il quotidiano “Il Tirreno di Pisa” ha intervistato il professor. L’ex medico sociale della nazionale ha parlato, tra le altre cose, del problema degli infortuni sempre più numerosi. Professor, dal 1970 a oggi il ruolo del medico sociale nel calcio è cambiato «C’è stata una trasformazione prima di tutto a livello culturale. All’inizio i medici delle squadre erano spesso scelti dai presidenti o frutto di conoscenze varie e magari non avevano competenze specifiche a livello traumatologico. Adesso per ricoprire quel ruolo devono necessariamente ottenere la specializzazione in medicina dello sport. Ma se l’associazione è riuscita ad alzare il tasso di professionalità deve ringraziare i suoi pionieri.