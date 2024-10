Call of Duty: Black Ops 6 è adrenalina pura nel trailer di lancio del gioco (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato rilasciato, da Activision e Treyarch, il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 6, incentrato sulla campagna cinematografica del titolo, e perciò caratterizzato da sequenze spettacolari, nello stile cui i fan sono ormai abituati. Saranno ancora presenti Frank Woods e Russell Adler e non mancherà l’occasione di chiedersi cosa sia reale e cosa no, a partire da un’arma chimica probabilmente finita in mano a Saddam. A giudicare dalla qualità della scrittura dei precedenti capitoli, è legittimo aspettarsi una campagna breve ma intensa, ricca di sorprese, intrighi politici, scontri senza sosta e sequenze adrenaliniche, il tutto sullo scenario della Guerra del Golfo. Screenworld.it - Call of Duty: Black Ops 6 è adrenalina pura nel trailer di lancio del gioco Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato rilasciato, da Activision e Treyarch, ildidiofOps 6, incentrato sulla campagna cinematografica del titolo, e perciò caratterizzato da sequenze spettacolari, nello stile cui i fan sono ormai abituati. Saranno ancora presenti Frank Woods e Russell Adler e non mancherà l’occasione di chiedersi cosa sia reale e cosa no, a partire da un’arma chimica probabilmente finita in mano a Saddam. A giudicare dalla qualità della scrittura dei precedenti capitoli, è legittimo aspettarsi una campagna breve ma intensa, ricca di sorprese, intrighi politici, scontri senza sosta e sequenze adrenaliniche, il tutto sullo scenario della Guerra del Golfo.

