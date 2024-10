Calciomercato – l’Inter prova lo sgarbo: occhi puntati su Daniel Maldini (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'Inter starebbe pensando al clamoroso affare: i nerazzurri seguirebbe Daniel Maldini Pianetamilan.it - Calciomercato – l’Inter prova lo sgarbo: occhi puntati su Daniel Maldini Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'Inter starebbe pensando al clamoroso affare: i nerazzurri seguirebbe

Milan - con Daniel Maldini un errore di calciomercato. Attenzione che non tocchi a … - Calciomercato Milan, Daniel Maldini sta giocando molto bene con il Monza di Sandro Nesta. Occhio Diavolo: è un errore da non rifare. (Pianetamilan.it)

Daniel Maldini in Nazionale - Buffon : “storia incredibile - si è meritato tutto” - L'articolo Daniel Maldini in Nazionale, Buffon: “storia incredibile, si è meritato tutto” sembra essere il primo su CalcioWeb. . Si è meritato tutto questo, perché in questi ultimi anni è cresciuto dimostrando qualità non facilmente individuabili“. Un altro Maldini in Nazionale. Il giovane ... (Calcioweb.eu)

Calciomercato Milan - Daniel Maldini ha rifiutato la cessione all’estero. Il retroscena - Daniel Maldini ha accettato la corte del Monza nello scorso calciomercato. Nonostante le numerose offerte giunte al Milan, il calciatore ha manifestato la volontà di rimanere in Italia e abbracciare il progetto del Monza secondo quanto riportato da Calciomercato. malda) Calciomercato Milan, ... (Dailymilan.it)