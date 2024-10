Ilfattoquotidiano.it - AWorld, l’app italiana (adottata dall’Onu) che ti fa diventare sostenibile usando l’IA

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Eravamo tre ragazzi che lavoravano nel mondo della moda. Il nostro percorso lavorativo ci ha portato a Shanghai, a lavorare prima nel mondo del lusso, poi della fast fashion: t-shirt a due euro e leggins a uno euro e mezzo, per intenderci. Un giorno chiesi a una persona di una fabbrica quale fosse il colore che andava quell’anno, per anticipare i competitor, e lei mi rispose: ‘Non lo posso dire, ma basta guardare il fiume per capirlo’. Fu uno choc. Da lì abbiamo deciso di lasciare quel settore e di fare qualcosa che impattasse con le scelte quotidiane”. Alessandro Armillotta è CEO e co-fondatore di, la piattaformaper guidare le persone attraverso uno stile di vita, disponibile in sei lingue e scaricata da un milione di persone in tutto il mondo (tranne che in Corea del Nord).