ATP Shanghai 2024 Djokovic e Zverev agli ottavi Shelton sfiderà Sinner avanti anche Fritz e Dimitrov

(Di martedì 8 ottobre 2024) Finalmente si delinea il tabellone deglidi finale al Masters 1000 di. Una giornata che ha visto un Novakin versione extra lusso battere nettamente in due set Flavio Cobolli. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2, non lasciando scampo al tennista romano, che non ha avuto davvero occasioni.affronterà ora il russo Roman Safiullin, che ha superato in tre set l’americano Frances Tiafoe in rimonta per 5-7 7-5 7-6 dopo oltre tre ore di gioco e dopo un finale di partita che ha lasciato molte polemiche per i ripetuti insulti dello statunitense al giudice arbitro. Rischia tantissimo, ma alla fine riesce a salvarsi Alexander. Il numero due del mondo ha superato in tre set l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 2-6 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco.