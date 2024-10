Sport.quotidiano.net - Antenucci, a Campobasso è derby in famiglia. Il padre: "Lui è un riferimento per il Molise"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dicie pensi a Mirco, che domenica prossima affronterà la squadra del capoluogo della sua regione in un contesto molto particolare. Il capitano della Spal è cresciuto a Roccavivara, un piccolo comune della provincia diche si sta mobilitando per seguire il proprio beniamino a pochi chilometri da casa. Si profila una giornata di festa per i compaesani di Ante7, capitanati da Domenico, che non perderà l’occasione di seguire da vicino suo figlio, per poi concentrarsi sul suo Roccavivara. Già, perché papà Domenico allena la squadra del paese che milita in Prima categoria, ma sfruttando l’anticipo dell’orario del calcio d’inizio deciso dalla Lega Pro potrà permettersi il lusso di non essere costretto a scegliere tra Spal e Roccavivara. "È una fortuna che la partita sia stata anticipata alle 12,30 – confessa Domenico, papà di Mirco –.