Alessandro Cattelan conduttore di "Sanremo Giovani" e "Dopofestival" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Festival della canzone italiana inizia a prendere forma. Carlo Conti, professionista d'eccezione, è già al lavoro e stasera, al Tg1 delle ore 20, ha svelato altre novità. Sarà Alessandro Cattelan a condurre i cinque appuntamenti di "Sanremo Giovani", in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. Si tratterà di un vero e proprio talent, pensato per conoscere e selezionare gli emergenti che sognano di arrivare a esibirsi sul palco del teatro Ariston. L'ex padrone di casa di X Factor accompagnerà gli artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, Appuntamento finale fissato per il 18 dicembre, su Rai 1, con "Sanremo Giovani - Sarà Sanremo", quando verrà decretato il vincitore. L'impegno di Alessandro Cattelan, però, non finisce qui. Iltempo.it - Alessandro Cattelan conduttore di "Sanremo Giovani" e "Dopofestival" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Festival della canzone italiana inizia a prendere forma. Carlo Conti, professionista d'eccezione, è già al lavoro e stasera, al Tg1 delle ore 20, ha svelato altre novità. Saràa condurre i cinque appuntamenti di "", in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. Si tratterà di un vero e proprio talent, pensato per conoscere e selezionare gli emergenti che sognano di arrivare a esibirsi sul palco del teatro Ariston. L'ex padrone di casa di X Factor accompagnerà gli artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, Appuntamento finale fissato per il 18 dicembre, su Rai 1, con "- Sarà", quando verrà decretato il vincitore. L'impegno di, però, non finisce qui.

