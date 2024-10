A spasso tra arte e storia, nella Regina è di nuovo tempo di AntìCatt (Di martedì 8 ottobre 2024) A Cattolica si torna a passeggiare tra arte, bellezza e storia. Domenica 13 ottobre, AntìCatt, la Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage, riporterà nell’elegante salotto di piazza Roosevelt gli stand di espositori selezionati. Dalle 7.30 alle 18.30, sarà una lunga giornata alla Riminitoday.it - A spasso tra arte e storia, nella Regina è di nuovo tempo di AntìCatt Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A Cattolica si torna a passeggiare tra, bellezza e. Domenica 13 ottobre,, la Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage, riporterà nell’elegante salotto di piazza Roosevelt gli stand di espositori selezionati. Dalle 7.30 alle 18.30, sarà una lunga giornata alla

'Carla Lonzi è tornata' : conferenza in Ariostea fra storia dell’arte e femminismo radicale - Venerdì alle 17 la biblioteca Ariostea ospita una conferenza dal titolo 'Carla Lonzi è tornata' dedicata al pensiero e all’azione di Carla Lonzi (nella foto), attivista italiana, saggista, critica d'arte, editrice, teorica dell'autocoscienza e del femminismo radicale, tra le fondatrici delle... (Ferraratoday.it)

A 84 anni parte per un viaggio con la nipote in Africa - la storia di Linda e Maria Pia : “Indimenticabile” - Ci sono stati tanti momenti divertenti ed emozionanti". A Fanpage. Linda e Maria Pia, 26 e 84 anni, sono nonna e nipote. Continua a leggere . Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per un viaggio di 15 giorni in Namibia, nell’Africa Sud-occidentale. it Linda ha raccontato la loro ... (Fanpage.it)

Anagni - l'Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale bandisce un concorso per cinque borse di studio - L’Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale bandisce un concorso per cinque borse di studio residenziali finalizzato allo studio del Brigantaggio nel Lazio meridionale. Il seminario di studi, di durata triennale, è finanziato da un contributo del Ministero della Cultura (Direzione... (Frosinonetoday.it)