Violenza di genere: cosa possono fare le aziende per combatterla? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pari. Insieme contro la Violenza di genere, è un progetto nato dalla sinergia di otto aziende tra cui Snam. Le imprese non sono solo attori economici, sono comunità di persone

Inaugurato il murale contro la violenza di genere : ‘Ombre del passato’ a Bologna - Bologna, 7 ottobre 2024 – A Bologna, il lunedì mattina si apre con l’inaugurazione del murale ‘Ombre del passato’ realizzato dalla street artist olandese JDL (Judith de Leeuw) su una parete della scuola primaria Bombicci, in via Turati. Questo murale, dunque, rappresenta il principio di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Violenza di genere - Corso di Formazione Professionale per giornalisti : docenti ed esperti a confronto alla Federico II - ‘‘Approfondimenti sulla violenza di genere: l’importanza della corretta informazione per contribuire a contrastarla’’. Questo il titolo del Corso di Formazione Professionale per cronisti – nato dalla collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’Università degli Studi di Napoli... (Napolitoday.it)

"Riguarda anche te" - va avanti nelle circoscrizioni il ciclo di incontri sulla violenza di genere - Prosegue nelle circoscrizioni cittadine il progetto "Riguarda anche te", un ciclo di incontri sulla violenza di genere nelle relazioni a cura del Centro Formazione Antiviolenza P.E.T.R.A che rientra nei servizi del Comune di Verona e che ha già viste protagoniste diverse circoscrizioni e... (Veronasera.it)