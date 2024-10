VIDEO: Solo Sikoa sapeva dell’apparizione di The Rock? La sua reazione ripresa dai fan (Di lunedì 7 ottobre 2024) The Rock ha fatto il suo ritorno sabato a Bad Blood sul finire del PLE, dopo che Cody Rhodes e Roman Reigns hanno sconfitto nel main event Solo Sikoa e Jacob Fatu. Nessuna parola per il Final Boss, Solo un paio di gesti che hanno alimentato diversi dubbi. Dubbi che adesso continuano dopo una frase di Solo Sikoa pescato dallo smartphone di un fan mentre parlava con Jacob Fatu. “Fa parte del piano” A fine match, nonostante la sconfitta, Solo Sikoa si è “gustato” l’arrivo di The Rock dagli spalti ed è stato sorpreso mentre, rivolgendosi a Jacob Fatu, ha esclamato: “Fa parte del piano”, per poi lasciarsi andare ad un sorriso. Un altro tassello che alimenta i dubbi dietro al ritorno di The Rock. Ci si chiede a cosa facesse riferimento Solo, se alla sconfitta o davvero all’apparizione di The Rock. Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Theha fatto il suo ritorno sabato a Bad Blood sul finire del PLE, dopo che Cody Rhodes e Roman Reigns hanno sconfitto nel main evente Jacob Fatu. Nessuna parola per il Final Boss,un paio di gesti che hanno alimentato diversi dubbi. Dubbi che adesso continuano dopo una frase dipescato dallo smartphone di un fan mentre parlava con Jacob Fatu. “Fa parte del piano” A fine match, nonostante la sconfitta,si è “gustato” l’arrivo di Thedagli spalti ed è stato sorpreso mentre, rivolgendosi a Jacob Fatu, ha esclamato: “Fa parte del piano”, per poi lasciarsi andare ad un sorriso. Un altro tassello che alimenta i dubbi dietro al ritorno di The. Ci si chiede a cosa facesse riferimento, se alla sconfitta o davvero all’apparizione di The

Zonawrestling.net - VIDEO: Solo Sikoa sapeva dell’apparizione di The Rock? La sua reazione ripresa dai fan

Jim Cornette:”Solo Sikoa non è ancora un cool heel” - com/r7zG1VtX0G— ???????. Solo Sikoa solo un sostituto di Roman Reigns Durante un recente episodio del suo podcast “Jim Cornette Experience”, il veterano 63enne ha affermato che Solo Sikoa non ha le caratteristiche fisiche per essere un “cool heel”. (@__justice29) September 17, 2024 . Il ... (Leggi la notizia)

WWE: Triple H lancia la prima di SD su USA Network, si aprirà con Cody Rhodes vs Solo Sikoa - As for the rest of the show… you’ll just have to wait and see. Da questa notte lo show verrà trasmesso su USA Network, un ritorno sul canale dopo la parentesi tra il 2016 e il 2019 e per un paio di settimane tutti e tre gli show WWE condivideranno il Network, prima che NXT passi su CW, mentre da ... (Leggi la notizia)

WWE: Rematch tra Cody Rhodes e Solo Sikoa quasi confermato per la Season Premiere di SmackDown - Lo show del venerdì sera debutterà sulla USA Network il 13 settembre. La prossima edizione dello show del brand blu sarà l’ultima trasmissione della compagnia di Stamford su FOX. La WWE è apparentemente in trattative per far competere Cody Rhodes e Solo Sikoa in occasione della Season ... (Leggi la notizia)