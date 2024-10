Via alle ruspe. Cella, il sovrappasso viene abbattuto tra gli applausi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Monumento allo Spreco non c’è più. Un applauso scrosciante e grida di sorpresa hanno salutato attorno alle ore 10 di ieri il crollo del sovrappasso sulla Via Emilia a Villa Cella, aggredito dai "becchi" di tre potenti ruspe. I residenti della frazione e tanti curiosi si sono assiepati dietro le transenne per tutto il giorno per assistere alla demolizione del ponte, costruito 24 anni fa con una spesa di 700mila euro e di fatto mai utilizzato dagli abitanti. C’era tra molti il piacere infantile di vedere il sovrapasso d’acciaio sbriciolarsi come un manufatto in Lego; in altri prevaleva il pensiero dei soldi pubblici gettati via; altri ancora hanno assistito con un senso di liberazione all’impeccabile lavoro delle maestranze della ditta Fontanili. Tra gli spettatori anche il sindaco Marco Massari e l’assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicini. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Monumento allo Spreco non c’è più. Un applauso scrosciante e grida di sorpresa hanno salutato attornoore 10 di ieri il crollo delsulla Via Emilia a Villa, aggredito dai "becchi" di tre potenti. I residenti della frazione e tanti curiosi si sono assiepati dietro le transenne per tutto il giorno per assistere alla demolizione del ponte, costruito 24 anni fa con una spesa di 700mila euro e di fatto mai utilizzato dagli abitanti. C’era tra molti il piacere infantile di vedere il sovrapasso d’acciaio sbriciolarsi come un manufatto in Lego; in altri prevaleva il pensiero dei soldi pubblici gettati via; altri ancora hanno assistito con un senso di liberazione all’impeccabile lavoro delle maestranze della ditta Fontanili. Tra gli spettatori anche il sindaco Marco Massari e l’assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicini. (Ilrestodelcarlino.it)

