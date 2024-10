"Veronica Gentili non può essere con noi...": Max Angioni in diretta da solo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inizio di puntata difficile per Max Angioni, che prima di salutare i telespettatori de Le Iene e procedere con servizi, inchieste e interviste, ha dovuto spiegare il motivo per cui la collega Veronica Gentili non fosse al suo fianco. "Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi", ha esordito il comico, che poi ha ricordato quanto accaduto la scorsa settimana. "Era dovuta tornare d'urgenza a Roma dal suo papà, che aveva avuto un serio problema di salute", ha raccontato. Quindi il triste annuncio: "Sembrava ci fosse una speranza. Poche ore fa, invece, Veronica è stata chiamata perché suo papà Giuseppe è venuto a mancare". Tutta la famiglia de Le Iene "ti abbraccia forte. Ti aspettiamo, è casa tua. Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inizio di puntata difficile per Max, che prima di salutare i telespettatori de Le Iene e procedere con servizi, inchieste e interviste, ha dovuto spiegare il motivo per cui la colleganon fosse al suo fianco. "Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtropponon puòcon noi", ha esordito il comico, che poi ha ricordato quanto accaduto la scorsa settimana. "Era dovuta tornare d'urgenza a Roma dal suo papà, che aveva avuto un serio problema di salute", ha raccontato. Quindi il triste annuncio: "Sembrava ci fosse una speranza. Poche ore fa, invece,è stata chiamata perché suo papà Giuseppe è venuto a mancare". Tutta la famiglia de Le Iene "ti abbraccia forte. Ti aspettiamo, è casa tua.

Iltempo.it - "Veronica Gentili non può essere con noi...": Max Angioni in diretta da solo

“Abbiamo una brutta notizia”. Veronica Gentili assente da Le Iene, il drammatico annuncio di Max Angioni - Sono le ore 9:16, siamo in diretta e anche stasera ci vedete qui da soli. Questo perché Veronica Gentili non è potuta essere qui con noi. Anche questa volta la puntata si è aperta senza Veronica Gentili ed è stato compito di Max Angioni dare il triste annuncio in diretta. L'articolo “Abbiamo ... (Caffeinamagazine.it)

Morto il padre di Veronica Gentili, le parole di Max Angioni a Le Iene per la collega assente in puntata - Veronica Gentili si è assentata di nuovo nella puntata de Le Iene di stasera, domenica 6 ottobre. Max Angioni, ad inizio diretta, ha spiegato ai telespettatori il motivo: "Il suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Veronica Gentili colpita da un gravissimo lutto, l’annuncio a “Le Iene” - Veronica Gentili è stata colpita da un gravissimo lutto. La giornalista piange la scomparsa del padre Giuseppe, avvocato ed ex […] Continua a leggere Veronica Gentili colpita da un gravissimo lutto, l’annuncio a “Le Iene” su Perizona.it . (Perizona.it)