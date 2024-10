Zonawrestling.net - UFC Corner #240 Chama-cidio in diretta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore al Delta Center di Salt Lake City nello Utah, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 240 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione di UFC 307: Pereira Vs Rountree Jr. Women’s Bantamweight bout: #2 Ketlen Vieira Vs #3 Kayla Harrison La serata inizia con l’incontro valevole il posto di prossima sfidante per il tiolo dei gallo femminili che verrà difeso nel co-main event della serata, tra la strafavorita Kayla Harrison e la veterana Ketlen Vieira; quella nel primo round è una buona prestazione da parte della judoka che mette a segno dei buoni colpi e dimostra di avere in pieno controllo la contesa con una buona fase a terra che le consegna il primo 10 della serata.